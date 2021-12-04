Названы самые популярные эмоджи в 2021 году. Фото

Наиболее популярным эмоджи в 2021 году для демонстрации своих чувств в переписке или электронных публикациях стал "слезы от смеха". Именно этот гомерично смеющийся смайлик используют 5% от всех случаев использования эмоций в текстах.

Об этом свидетельствует подборка Unicode, полученная специалистами за последние 10 месяцев. Второе место по востребованности эмоджи занимает красное сердце, подразумевающее страстные чувства.

Именно эти два смайлика заметно "оторвались" в первенстве от всех прочих в этом своеобразном рейтинге. Прочие остались далеко позади.

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Третье место занял эмоджи "кататься по полу от смеха".

В "десятку" фаворитов среди смайликов также попали "палец вверх", который чаще всего применяют, чтоб очертить важность написанного, и "громкий плач".

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