Названы самые грязные места в поездах: вы не догадывались

Железнодорожный поезд явно не самое чистое место на земле. Большое количество пассажиров с разными гигиеническими привычками оставляют свой след в вагонах. И некоторые места накапливают этот след больше других.

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OBOZREVATEL разбирался, какие места в поезде считаются самыми грязными. И речь не о туалете, который регулярно и тщательно моют.

Столик

Столик в купе может выглядеть чистым, но на самом деле он кишит бактериями. В частности, из-за привычки некоторых пассажиров использовать его, как ступеньку, чтобы выбраться на верхнюю полку. Поэтому еду на него лучше класть, подстелив что-нибудь чистое. Также хорошей идеей будет протереть поверхность влажной салфеткой или обработать антисептиком.

Сетчатые кармашки

Возле спальных мест часто есть сетчатый карманчик, куда можно сложить разные мелочи. Нередко пассажиры используют ее, как мусорник, и оставляют отходы там надолго. Поэтому сетка, из которой изготовлен этот карман сильно загрязняется, а продезинфицировать ее качественно невозможно.

Подушки и одеяла

Некоторые пассажиры предпочитают сэкономить на постельном белье и используют матрас и подушку без них. Однако это плохая идея, ведь постельное белье для того и существует, чтобы обеспечить гигиеническую среду во время сна – его легко заменить на чистое и постирать, тогда как подушки, одеяла, матрасы накапливают пыль и грязь месяцами, если не годами.

Полки

Полки, служащие кроватями, регулярно убирают, но поскольку это место общего пользования, они загрязняются очень быстро. Поэтому, по возможности, их советуют протирать влажными салфетками.

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