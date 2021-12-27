Названы пять самых грязных мест в доме

Наибольшее количество грязи и микробов в квартире собирается в холодильнике, стиральной машине, кондиционере, насадке для душа и кухонной вытяжке. Эти предметы домашней утвари содержат в разы больше вредоносных бактерий, чем ободок унитаза.

Соответствующие выводы сделали пользователи китайского портала WeChat. Открытие стало настоящей сенсацией для домохозяек Пекина и они стали тщательней относиться к уборке вроде бы безобидных мест.

В частности речь идет о насадке для душа. Такой, казалось бы, гигиеничный предмет собирает со временем большое количество бактерий, предпочитающих влажные условия. Если его не протирать чистящими средствами, содержащими спирт, микробы могут попасть в организм и вызвать расстройства пищеварительного тракта.

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На одном квадратном сантиметре холодильника может скопиться до 11,4 миллиона. Это несоизмеримо больше, чем на унитазе, а ведь в холодильнике хранится наша пища. Наиболее опасные из них – кишечная палочка и золотистый стафилококк, они размножаются в недопитом молоке, сырой свинине, рыбе, полуфабрикатах и пирожных.

Согласно и исследованиям Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, в 80% стиральных машин содержится общее количество бактерий, превышающее стандартное.

Такое же внимание стоит уделять при уборке таким предметам как кухонная вытяжка и кондиционер. Причины высокой концентрации различного рода микроорганизмов в этих воздушных системах очевидны, поэтому не экономьте на специалистах, которые проведут чистку и обезопасят вашу семью.

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