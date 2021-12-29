Названы худшие пары по знаку зодиака: их отношения изначально обречены

В любовных отношениях крайне важно умение находить компромиссы и слышать друг друга. Есть пары, в которых часто возникают недоразумения, потому что партнеры не разделяют интересы и не готовы идти на уступки.

Эксперты по звездам издания Donnamoderna назвали худшие пары по знаку зодиака. Их отношения изначально обречены на провал.

Козерог и Овен

Вспыльчивые Козероги очень отвественны и привыкли все контролировать, они живут за графиком. Овны, в свою очередь, очень импульсивные люди, готовые на спонтанные поступки. Они жаждут романтики и легкости, которой Козероги им подарить не могут.

Водолей и Телец

Тельцы упрямы, в то время как Водолеи вспильчивы. Малейшее недоразумение в этой паре может перерасти в большой конфликт, поскольку Тельцы не пойдут на уступки, а Водолеи не признают ошибки и еще сильнее начнут возмущаться тем, что их не устроило. Тельцы очень привязаны к дому, а Водолеи авантюристы, которые любят путешествовать.

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Рыбы и Близнецы

Артистичные и интуитивные Рыбы не могут полностью понять Близнецов, которые легко меняют свое мнение. Рыбы хотят четкости в видении будущего, но Близнецы им этого дать не могут, что приводит к долгим ссорам и недопониманиям.

Рак и Овен

Застенчивые Раки могут не поладить с Овнами, которые отличаются энергичностью. Раки жаждут спокойной и комфортной обстановки, а Овны хотят веселья и желают не думать о будущем.

Телец и Лев

Самоуверенные Львы любят рисковать и быть в центре внимания, в то время как Тельцы следуют правилам. Это может вызывать ссоры.

Рак и Весы

Весы всегда ищут баланса во всем, что очень беспокоит Раков, которые обычно принимают необдуманные решения. Из-за этого Весы и Раки не понимают друг друга.

Стрелец и Рыбы

Стрельцы обладают философским мышлением и часто добиваются успеха в любом деле, за котрое возьмутся, а Рыбы очень эмоциональные. Уроженцам этих знаков трудно понять друг друга, поскольку Стрельцы хотят веселья и не боятся рисковать, а Рыбы не могут выйти из своей зоны комфорта.

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