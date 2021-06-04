Названы 5 видов отношений между кошками и человеком

Исследователи из Университета Линкольна (Британия) провели специальное исследование, чтобы определить типы отношений, которые могут существовать между кошками и их хозяевами. Среди них – "дружба", "созависимость" и "удаленная связь".

Для этого ученые опросили 3994 владельцев этих домашних животных, спрашивая об их отношении к своим питомцам и наоборот. Наряду с этим команда также опубликовала интерактивную викторину, чтобы люди могли выяснить свой тип таких отношений, пишет Daily Mail.

Автор научной статьи, эксперт по поведению животных Дэниэл Миллс и его коллеги разработали анкету для сбора данных о различных эмоциональных элементах, которые лежат в основе отношений между кошкой и человеком. В частности, как питомец воспринимает своего хозяина как надежную базу в доме, а также степень того, насколько владельцы взаимодействуют с домашними любимцами, чувствительны к их потребностям и последовательны во взаимодействиях.

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1. Созависимые

Отмечается, что в таком случае кошка часто попадает в зависимость от очень эмоционального хозяина (животное очень важно для хозяина, возможно, рассматривается как семья или как хороший друг).

Владелец обычно регулярно играет с кошкой и рассматривается как часть той же социальной группы (кошка ведет себя дружелюбно по отношению к хозяину, регулярно облизывая его руки и лицо) и как надежную базу (кошка ищет хозяина, когда волнуется).

При этом такое ласковое с хозяином животное плохо ладит с другими (даже может прятаться, когда в дом приходят посторонние). Такие отношения присущи кошкам, живущим в доме из одного человека без доступа на улицу.

2. Обычные

Такие кошки всегда предпочитают жизнь на открытом воздухе в пределах нескольких домовладений. Они часто посещают соседские дома и могут отсутствовать в течение нескольких дней.

Несмотря на то, что эти животные ведут себя дружелюбно с хозяином, они не будут пытаться оставаться рядом с тем, кто ухаживает за ними.

3. Дружба

Владелец эмоционально привязан к кошке (беспокоится, видит в ней хорошего друга или члена семьи) и часто находит время, чтобы поиграть. А кошка очень теплая и дружелюбная по отношению к хозяину (часто сидит у него на коленях). Владельца она рассматривает не только как члена той же социальной группы, но и как надежную базу. При этом кошка хорошо относится к другим (приветствует или "проверяет" гостей дома и, возможно, даже посещает некоторых соседей).

Наряду с дружескими и теплыми отношениями, кошка и хозяин могут жить независимо друг от друга. В частности, такое животное любит находиться рядом с хозяином, но не чувствует необходимости поддерживать физическую близость к нему (не всегда следует за хозяином по дому).

Такие отношения чаще возникают в занятых семьях с более чем одним домашним животным, и кошки часто имеют некоторый доступ извне.

4. Свободные

Питомцы в этом типе связи отражают прототипический взгляд на кошку как на изолированное, независимое животное, которое должно иметь доступ к внешнему миру.

Они хорошо относятся к другим людям (могут приветствовать посетителей или навещать соседей) и имеют некоторую связь с хозяином, но мало нуждаются в их близости и могут казаться отчужденными. Скорее всего, они не будут сидеть на коленях у хозяина, облизывать его руки или лицо.

5. Удаленные

О кошках в таких отношениях заботятся, но обычно они не считаются близкими друзьями или членами семьи. Могут быть не очень близки эмоционально, даже если поведение кошки по отношению к хозяину может быть довольно дружелюбным. Такие животные предпочитают держаться на расстоянии от людей (владельцев и других).

Команда ученых надеется, что такие выводы не только улучшат понимание того, как люди относятся к кошкам, но в целом уход за домашними животными.

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