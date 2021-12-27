Названа самая опасная комната в квартире: как избежать травм

Хотя для большинства из нас дом ассоциируется с уютом и безопасностью, он также может стать источником травм и увечий. В этом плане наиболее опасным местом в квартире оказалась кухня, так как именно там происходит большинство травматических ситуаций.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на данные британской благотворительной организации по обеспечению безопасности ROSPA, травмы, которые можно получить дома, могут быть как легкими, так и тяжелыми. А получить их могут, как взрослые, так и дети.

В организации подчеркнули, что в Великобритании ежегодно от травм, полученных на территории дома или квартиры, умирает около шести тысяч человек. При этом ущерб британскому обществу от этих несчастных случаев составляет более 45 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Видео дня

Чтобы оценить масштаб риска, PlumbNation провела опрос, чтобы выяснить, в каких помещениях дома больше всего происходит несчастных случаев и какие травмы получают люди.

Исследователи опросили 2000 взрослых в Великобритании и выяснили, что чуть менее четверти (23 процента) людей были травмированы дома в прошлом году, причем женщины чаще, чем мужчины (25 процентов по сравнению с 22 процентами).

Самой опасной комнатой в доме оказалась кухня. Четверть респондентов заявили, что именно там происходит большинство несчастных случаев.

"Это неудивительно, учитывая бесчисленное множество угроз, от острых инструментов до приготовления еды при очень высокой температуре", – отметили аналитики.

Чтобы снизить риски, связанные с кухней, в ROSPA рекомендовали тщательно планировать места для хранения вещей, чтобы тяжелые предметы не размещались на высоких полках, а предметы повседневного использования находились в пределах досягаемости.

"Будьте особенно осторожны с горячей водой, чаем, кофе или супом", – посоветовали специалисты.

Также они рекомендовали спланировать кухонное пространство с учетом детей в доме, если те есть. Следует помнить, что малыши не должны дотягиваться до ножей и других острых предметов, а также у них не должно быть возможности перевернуть на себя горячий чай или суп.

"Держите ручки для посуды повернутыми внутрь, чтобы дети не могли дотянуться до них. Используйте беспроводной чайник или чайник со спиральным шнуром, чтобы дети не могли за него потянуть", – подчеркнули в ROSPA.

Говоря о том, какие зоны в доме также опасны, представители ROSPA отметили, что второе место по травматичности занимает сад.

"Чуть более одного из десяти опрошенных человек сказали, что получили увечья в саду, в том числе дети", – предупредили они.

Также опасным местом была признана ванная комната. На нее пришлось шесть процентов от общего числа голосов. Наиболее частыми травмами там стали падения из-за скользкой поверхности. В то же время, исследователи отметили, что определенную угрозу в ванных комнатах составляют бытовые приборы, острые ножницы, химия, которую часто хранят именно там.

Специалисты призвали быть осторожными и планируя пространство всегда учитывать безопасность проживания в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты рассказали, какие вещи на кухне представляют наибольшую опасность.