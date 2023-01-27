Названо место в самолете, где вашим соседом никогда не будет плачущий ребенок

Иногда малыши и младенцы тяжело переносят полет на самолете. Они могут испытывать боль в ушах при взлете и посадке, перепады давления и вообще перелет для ребенка – сильный стресс. Большинство пассажиров самолета с пониманием относятся к ситуации, когда чей-то малыш начинает плакать и кричать.

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Однако это может существенно испортить путешествие и повлиять на самочувствие, особенно если полет длительный. Если вы планируете путешествие и хотите забронировать место, где обычно не садятся родители с маленькими детьми, The Sun рассказало, как это сделать.

Пассажиры, привыкшие к регулярным перелетам, заметили, что малышей обычно нет на местах, расположенных возле аварийного выхода.

Поэтому, забронировав место у двери, есть большой шанс избежать соседства с детьми. Один путешественник объяснил, что малышам "не позволено" сидеть в рядах у запасного выхода.

Забронировав такое место, вы получите еще одно преимущество – сможете откинуть сиденья и лететь в более комфортном положении.

Также опытные люди советуют зарезервировать два средних места – одно в ряду у выхода и одно позади него, если вы путешествуете как пара. Поскольку дети не могут сидеть у выхода, а родители захотят сидеть рядом со своими малышами, вы гарантированно будете иметь "бездетные" места.

Можно и забронировать место у выхода в конце кабины или там, где кабина меняет классы.

По словам стюардессы, также не рекомендуется бронировать места на перегородке – хотя они предлагают дополнительное пространство для ног, они также популярны среди семей, поскольку это единственное место для колыбелей.

Если есть возможность выбрать рейс – выберите ночной, поскольку некоторые семьи, особенно с маленькими детьми, предпочитают лететь в светлое время суток.

Конечно, можно забронировать места в первом классе, если это позволяют финансы.

В любом случае, в самолет нужно взять шумопоглощающие наушники.

Интересно, что некоторые авиакомпании добавляют новые функции, чтобы помочь пассажирам избежать детей во время полета. К примеру, Авиакомпания Japan Airlines выпустила новую карту, показывающую, где в самолете будут сидеть младенцы.

AirAsia имеет тихие зоны, куда допускаются только пассажиры в возрасте от десяти лет, а Scoot Airlines имеет места в передней части самолета, запрещенные для детей младше 12 лет. Также бюджетный перевозчик Scoot имеет отдельную зону "без детей".

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