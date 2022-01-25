С каждым годом увеличивается количество времени, которое люди проводят в Интернете. Согласно исследованию Global Digital 2021, пользователь в 2021 году потратил в интернете почти столько же времени, сколько и на сон. По статистике это почти 7 часов в день в интернете из всех устройств – более 48 часов в неделю, 2 полных дня из 7.

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При цьому, українське дослідження, що було проведене у 2020 році серед майже 5000 школярів, доводить, що така статистика - це не лише тренд серед дорослих. Третина опитаних дітей (33,7%) проводять в інтернеті від 3 до 5 годин щодня, а 13,3% - проводять в інтернеті від 5 до 7 год.

Звісно, інтернет відкриває і дорослим, і дітям нові можливості, але разом із тим нам варто пам’ятати про основні ризики, з якими можуть стикнутися діти та розуміти, як їм допомогти в таких ситуаціях. Якщо дорослі у змозі постояти за себе, то діти можуть змовчати та довго жити з погрозами або нерозумінням ситуації, що негативно вплине на психологічний стан дитини.

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Найпоширеніші загрози для дітей в інтернеті

Дослідження британської організації Internet Watch Foundation говорить про те, що найбільш уразливою групою для інтернет-злочинців є дівчата 11-13 років. Це доводить і українське дослідження: дівчат 5-6 класів частіше просили надіслати фото чи відео з власним оголеним тілом. Однак, батьки дітей будь-якого віку мають бути уважними та говорити із дітьми про безпеку в мережі регулярно, наприклад, так само як і про безпеку на дорозі.

Серед найпоширеніших ризиків для дітей в інтернеті виділяють: секстинг, грумінг та сексторшен.

Секстинг - це обмін сексуальними повідомленнями, фото чи відео.

Онлайн-грумінг – це налагодження довірливих стосунків з дитиною в інтернеті з метою сексуального насильства над нею.

Сексторшен – це налагодження довірливих стосунків з дитиною в інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантажування та вимагання додаткових матеріалів чи грошей.

Як саме відбувається грумінг в інтернеті?

Дітям можуть пропонувати коштовні подарунки.

Говорять, що люблять та ніколи не зустрічали таких.

Роблять так, щоб дитина відчувала себе особливою.

Просять фотографії та відео.

Питають, де живе дитина та номер телефону.

Просять зустрітися наживо та зберегти це в таємниці

На відмову - стають агресивними та починають шантаж з фото та відео.

Про секстинг в інтернеті

Важливо пам’ятати, що секстинг може відбуватися не лише зі злочинцями, наприклад, коли дитина отримує запит на оголене фото, а й з хлопцем. Але навіть, коли дитина надсилає фото знайомій людині - це не гарантія, що воно не нашкодить їй. Звісно, дитина може довіряти дівчині чи хлопцю, але відбуваються різні ситуації, наприклад: розставання, хтось з пари ділиться фотографією, телефон можуть викрасти або він ламається та інше. Саме тому важливо наголошувати дитині про ризики секстингу не лише з незнайомими, але й зі знайомими.

Що робити дитині, яка потрапила в ризиковану ситуацію в інтернеті?

Якщо дитині пише злочинець в мережі, потрібно:

Заблокувати користувача, замість того, щоб відповідати будь-що.

Поскаржитися соцмережі на користувача. Якщо хтось в інтернеті просить у дитини оголені фото або відео, це - сексуальне насильство в інтернеті, тому потрібно поскаржитися про це представникам соцмережі, щоб дитину більше ніколи не турбували.

Поділитися з тим, кому довіряє дитина. Важливо, щоб дитина поділилася цією історією з тим, кому довіряє. Це може бути мама, сестра, вчитель або психолог у школі.

Крім того, аби зрозуміти краще, що саме діти переживають в онлайні, ви можете пройти спеціальний квест з VR-окулярами, що буде представлено в Києві у лютому цього року або версію квесту для персонального комп’ютера за посиланням: https://stop-sexting.in.ua/nedytyachi-stosunky-online-urok-dlya-7-11-klasiv/. Точна інформація про місце та дати проведення виставки у Києві буде доступна у соцмережах проєкту https://www.instagram.com/stopsexting.ua/ .

Куди звертатися дорослим та дітям по допомогу?

Контакти для допомоги щодо небезпечних ситуацій в інтернеті:

Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті – 1545, далі обрати "3".

Цілодобово. Безкоштовно. Анонімно.

Чат-бот #stop_sexтинг з можливістю відправити власне запитання – на сайті або у телеграмі @StopSextingBot: https://stop-sexting.in.ua/chatbot/

Національна дитяча гаряча лінія – 116 111 (з понеділка по п’ятницю, з 12:00 до 20:00)

Організація Teenergizer – консультації за принципом "рівний-рівному" або з психологом безкоштовно і конфіденційно: http://teenergizer.org/consultations/

Онлайн звернення до кіберполіції : https://ticket.cyberpolice.gov/

Видалення контенту із зображенням сексуального насильства над неповнолітньою особою: https://stop-sexting.in.ua/send/

Уроки про безпеку дітей в інтернеті, що можна порекомендувати провести класному керівникові у класі дитини або провести особисто вдома: https://stop-sexting.in.ua/category/materials/