Названа самая уязвимая группа детей в интернете: как защитить

#stop_sexтинг
Жизнь / Мнения
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Названа самая уязвимая группа детей в интернете: как защитить

С каждым годом увеличивается количество времени, которое люди проводят в Интернете. Согласно исследованию Global Digital 2021, пользователь в 2021 году потратил в интернете почти столько же времени, сколько и на сон. По статистике это почти 7 часов в день в интернете из всех устройств – более 48 часов в неделю, 2 полных дня из 7.

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При цьому, українське дослідження, що було проведене у 2020 році серед майже 5000 школярів, доводить, що така статистика - це не лише тренд серед дорослих. Третина опитаних дітей (33,7%) проводять в інтернеті від 3 до 5 годин щодня, а 13,3% - проводять в інтернеті від 5 до 7 год.

Звісно, інтернет відкриває і дорослим, і дітям нові можливості, але разом із тим нам варто пам’ятати про основні ризики, з якими можуть стикнутися діти та розуміти, як їм допомогти в таких ситуаціях. Якщо дорослі у змозі постояти за себе, то діти можуть змовчати та довго жити з погрозами або нерозумінням ситуації, що негативно вплине на психологічний стан дитини.

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Найпоширеніші загрози для дітей в інтернеті

Дослідження британської організації Internet Watch Foundation говорить про те, що найбільш уразливою групою для інтернет-злочинців є дівчата 11-13 років. Це доводить і українське дослідження: дівчат 5-6 класів частіше просили надіслати фото чи відео з власним оголеним тілом. Однак, батьки дітей будь-якого віку мають бути уважними та говорити із дітьми про безпеку в мережі регулярно, наприклад, так само як і про безпеку на дорозі.

Серед найпоширеніших ризиків для дітей в інтернеті виділяють: секстинг, грумінг та сексторшен.

Секстинг - це обмін сексуальними повідомленнями, фото чи відео.

Онлайн-грумінг – це налагодження довірливих стосунків з дитиною в інтернеті з метою сексуального насильства над нею.

Сексторшен – це налагодження довірливих стосунків з дитиною в інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантажування та вимагання додаткових матеріалів чи грошей.

Як саме відбувається грумінг в інтернеті?

  • Дітям можуть пропонувати коштовні подарунки.

  • Говорять, що люблять та ніколи не зустрічали таких.

  • Роблять так, щоб дитина відчувала себе особливою.

  • Просять фотографії та відео.

  • Питають, де живе дитина та номер телефону.

  • Просять зустрітися наживо та зберегти це в таємниці

  • На відмову - стають агресивними та починають шантаж з фото та відео.

Про секстинг в інтернеті

Важливо пам’ятати, що секстинг може відбуватися не лише зі злочинцями, наприклад, коли дитина отримує запит на оголене фото, а й з хлопцем. Але навіть, коли дитина надсилає фото знайомій людині - це не гарантія, що воно не нашкодить їй. Звісно, дитина може довіряти дівчині чи хлопцю, але відбуваються різні ситуації, наприклад: розставання, хтось з пари ділиться фотографією, телефон можуть викрасти або він ламається та інше. Саме тому важливо наголошувати дитині про ризики секстингу не лише з незнайомими, але й зі знайомими.

Що робити дитині, яка потрапила в ризиковану ситуацію в інтернеті?

Якщо дитині пише злочинець в мережі, потрібно:

  • Заблокувати користувача, замість того, щоб відповідати будь-що.

  • Поскаржитися соцмережі на користувача. Якщо хтось в інтернеті просить у дитини оголені фото або відео, це - сексуальне насильство в інтернеті, тому потрібно поскаржитися про це представникам соцмережі, щоб дитину більше ніколи не турбували.

  • Поділитися з тим, кому довіряє дитина. Важливо, щоб дитина поділилася цією історією з тим, кому довіряє. Це може бути мама, сестра, вчитель або психолог у школі.

Крім того, аби зрозуміти краще, що саме діти переживають в онлайні, ви можете пройти спеціальний квест з VR-окулярами, що буде представлено в Києві у лютому цього року або версію квесту для персонального комп’ютера за посиланням: https://stop-sexting.in.ua/nedytyachi-stosunky-online-urok-dlya-7-11-klasiv/. Точна інформація про місце та дати проведення виставки у Києві буде доступна у соцмережах проєкту https://www.instagram.com/stopsexting.ua/ .

Куди звертатися дорослим та дітям по допомогу?

Контакти для допомоги щодо небезпечних ситуацій в інтернеті:

  • Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті – 1545, далі обрати "3".

Цілодобово. Безкоштовно. Анонімно.

  • Чат-бот #stop_sexтинг з можливістю відправити власне запитання – на сайті або у телеграмі @StopSextingBot: https://stop-sexting.in.ua/chatbot/

  • Національна дитяча гаряча лінія – 116 111 (з понеділка по п’ятницю, з 12:00 до 20:00)

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