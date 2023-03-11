Названа фраза, которая может остановить любую ссору

Ссоры и другие словесные перепалки могут быть достаточно полезными, если при этом ссорящиеся люди слушают друг друга и делают выводы. Но они могут выходить из-под контроля и наносить вред отношениям. Иногда невосполнимый. Поэтому важно знать, как остановить ссору.

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Такой рецепт дала журналистка и психолог Кейт Мерфи, написавшая книгу "Ты не слушаешь" о том, как правильно прислушаться к собеседникам в любых ситуациях. По ее словам, мы часто реагируем не на дельные замечания во время спора, а быстро отвечаем на то, что нам не нравится, необдуманными фразами. Часто мы даже не дослушиваем, что нам говорят. "Мы все – эгоистические существа и всегда хотим быть правы", – объяснила эту особенность Мерфи.

По ее словам, важно вдумчиво подходить к тому, что говорит любой собеседник. Это касается как конфликтов, так и спокойных и взвешенных разговоров. Важно воспринимать, что говорит вам человек, и делать из этого вдумчивые выводы. "Это скорее активное мышление, чем просто пассивное слушание", – описывает автор этот подход.

Поэтому всем, кто чувствует, что сейчас его разговор перейдет в фазу горячей ссоры, Мерфи советует говорить: "Я слышу тебя". Причем хорошо прибегать к этому способу именно вместо контраргументов и возражений, которые первыми приходят вам в голову. Так вы покажете собеседнику, что готовы постараться понять его и найти с ним компромисс.

Таким образом вы вместо того, чтобы накапливать обиды и проблемы в отношениях, вы можете научиться решать их. Сначала это может показаться сложным, но со временем превратится в ценный навык, который очень поможет в жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие именно фразы могут легко привести к ссоре с близкими людьми.

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