Назван знак зодиака, который больше всех подвержен стрессу: легко впадает в депрессию

Некоторые люди очень болезненно реагируют на трудности и склонны к стрессу. Их может вывести из себя любая мелочь. Они очень тревожны и тяжело переживают негативные события в жизни, впадая в депрессию.

Астролог Натали Маркот издания Demotivateur назвала знак зодиака, который больше всех подвержен стрессу. По словам специалиста, уроженцы этого знака Земли очень требовательны. Другими словами, они чувствуют необходимость все контролировать.

Дева

Представители этого знака часто идут против своих желаний, чтобы угодить другим. Они очень болезненно реагируют на все неудачи, болезненно переживают провалы, касается это работы или личной жизни. Негативные эмоции у них настолько сильны, что могут вызвать реальные проблемы со здоровьем - в состоянии депрессии они мучаются от головной боли.

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По словам астролога, уроженцам знака необходммо научиться отпускать ситуации и не брать все под свой контроль. Девы должны понять и принять, что реальность не идеальна, а за неудачами обязательно последуют победы, нужно только не терять оптимизма и двигаться вперед.

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