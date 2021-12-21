Назван знак зодиака, которому больше всего повезет в 2022 году: удача ждет во всех сферах жизни

Согласно гороскопу на 2022 год, движение планет в новом году будет благоприятным для одного знака зодиака. В апреле будут шансы на увеличение богатства. Кроме того, новый год будет особенный и с деловой точки зрения.

Астрологи издания zeenews.india отмечают, что 2022 год будет благоприятным для Стрельцов. Уроженцев этого знака ждут большие перемены.

В 2022 году Стрельцы получитат поддержку руководства и могут продвинуться по карьерное лестнице. Есть вероятность дальних командировок, в которых придется проявить весь своей профессионализм. Год будет удачным для заключения крупных контрактов, есть большие шансы на повышение зарплаты.

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Кроме того, год будет благоприятным и в плане личной жизни. Разногласия в отношениях останутся в прошлом - удастя разрешить все конфликты и даже заключить брак. Звезды прочат Стрельцам большое счастье.

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