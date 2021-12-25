Назван самый лицимерный знак зодиака: легко скрывает истинные намерения

У каждого из нас есть свои особенности, недостатки и достоинства. Некоторые отличаются умением легко масковать свои эмоции.

Астрологи издания Demotivateur выделили самый лицемерный знак зодиака, его уроженцы легко скрывают истинные намерения. По словам астрологов, это двуликие Близнецы.

Рожденные под этим знаком очень разговорчивые и веселые люди, которые могу найти общий язык с каждым. Но несмотря на кажущееся их обаяние и легкомысленный характер, они готовы пойти на подлость и лицемерие, чтобы достичь желаемого.

Близнецы слишком амбициозны, чтобы позволить своей морали и ценностям встать у них на пути. В общении с Близнецами следует хорошо обдумывать, что им рассказывать.

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Уроженцы знака готовы пойти "по головам" ради достижения целей на работе, а в любви являются крайне ненадежными партнерами. Они могут пойти на измену и не чувствовать никакой вины.

Если их уличат во лжи, попытаются переложить вину на другого человека. Умение скрывать свои чувства в конце концов может обернуться против самих Близнецов - они могут потерять близких людей.

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