Назван идеальный размер картофеля для посадки: советы для богатого урожая

Картофель – один из базовых продуктов питания. Он питательный, хорошо сохраняется и его можно превратить во множество вкусных блюд. Именно поэтому дачники уделяют столько сил и внимания выращиванию этого корнеплода.

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Эксперты по огородничеству говорят, что подготовку к высадке картофеля пора начинать уже сейчас. В частности, обратить внимание, какие клубни нужно выбирать для закладки будущего урожая. OBOZ.UA поинтересовался основными лайфхаками на этот счет.

Как выбрать картофель для посадки

Прежде чем покупать посадочный материал, обратите внимание на два таких фактора, как почва на вашем огороде и сорт корнеплода. Он должен быть приспособлен к климатическим условиям в вашей зоне, чтобы хорошо перенести даже неблагоприятные погодные условия, и чувствовать себя хорошо в земле, куда будет высажен.

Также важными факторами являются сроки созревания овоща – чем короче лето, тем быстрее он должен доходить до кондиции, а также устойчивость сорта к болезням и вредителям. К тому же, ранние сорта не подходят для длительного хранения. Для зимних запасов подходят только средние и поздние.

На что обратить внимание при отборе клубней

Эксперты по огородничеству утверждают, что оптимальная масса плодов для закладки в землю должна составлять от 40 до 100 граммов. В меньших клубнях не хватать питательных веществ, больше хуже прорастают. Избыток пищи делает росток ленивым и низкоурожайным.

Также обратите внимание на отсутствие признаков болезней и повреждений, а также количество "глазков". Каждый из них является почкой, поэтому лучше выбирать те клубни, которые имеют их побольше. Но эти "глазки" должны быть мелкими. Перед высадкой картофель проращивают.

Как подготовить огород к посадке картофеля

Чтобы создать на грядке оптимальные условия для выращивания этого корнеплода, нужно убедиться, что он находится на солнце, а почва хорошо прогревается. Также землю нужно предварительно прополоть от сорняков, перекопать и подкормить перегноем или компостом из расчета 8-10 кг на квадратный метр площади.

Картофель закладывают в землю на глубину примерно 10 см и размещают ростками вверх. Расстояние между лунками должно составлять 30 см, а между рядками – 70 см. Уход за молодыми растениями заключается в регулярном поливе, окучивании раз в две недели и внесении удобрений. Также важно защищать картофель от таких вредителей, как колорадские жуки, медведки, проволочники и т.д.

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