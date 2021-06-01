Нацполиция исполнила мечту двух мальчишек. Трогательные кадры

В День защиты детей двух маленьких украинцев приняли в ряды Национальной полиции, тем самым исполнив их давнюю мечту. В Киевской области настоящую форму младшего лейтенанта надел 2-летний Роман Униченко, а в Харькове свой первый патрульный выезд совершил 9-летний Ростислав Губин.

Об этом сообщается в Facebook начальника ГУ НП в Киевской области Андрея Небитова, а также на YouTube-канале Харьковского отдела Нацполиции. За плечами обоих героев, несмотря на юный возраст, уже стоят непростые истории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Месяц назад мальчик потерялся, и всю ночь бродил по лесам и полям возле своего села. Для его поисков были задействованы все силы и средства полиции Киевщины, привлечены спецназовцы, Нацгвардейцы. Голодного и истощенного ребенка оперативники нашли в лесополосе. Ребенка вернули родителям, а сегодня наши сотрудники поздравили его с Международным защиты детей", – рассказал Небитов о Роме Униченко.

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Полицейский добавил, что мальчика полюбил весь отдел Киевской полиции.

В Харькове 1 июня сотрудники Нацполиции провели торжественный парад для Ростика Губина, который с рождения борется со сложным заболеванием. Стать полицейским и защищать общественный порядок от преступников – заветная мечта мальчика. 1 июня она исполнилась, и Ростислав отправился патрулировать город вместе со старшими коллегами.

Сотрудники Нацполиции также поздравили всех украинских детей с Международным праздником и пожелали, чтобы их мечты исполнялись как можно чаще.

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