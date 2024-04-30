Настоящий взрыв мозга: головоломка, которая под силу только людям с высоким IQ
Головоломки – отличный способ улучшить когнитивные навыки и потренировать память. Регулярные мозговые тренировки оказывают благоприятное влияние на здоровье и могут снизить риск возникновения деменции в длительной перспективе.
В сети набирает популярность головоломка с игральными кубиками. Попробуйте быстро найти необычный кубик.
Среди всех видов головоломок – математических, логических, визуальных – именно экспресс-задачи являются оптимальным видом полезных ежедневных тренировок. Интеллектуальные вызовы стимулируют мозг, совершенствуют когнитивные навыки, в частности скорость решение проблем, критическое мышление и распознавание образов.
Ученые доказали, что подобные интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, а при выполнении подобных задач организм вырабатывает дофамин – химическое вещество, регулирующее память, концентрацию внимания и улучшающее настроение.
Поэтому не стоит воспринимать головоломки и ребусы только как детские занятия. Они будут полезны в любом возрасте, ведь способны даже снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний.
Лишь самые сообразительные и внимательные могут заметить лишний кубик на изображении уже через 13 секунд.
Удалось ли вам выполнить задание даже быстрее?
Ранее OBOZ.UA публиковал интересные и полезные головоломки:
- попробуйте разгадать довольно простую математическую головоломку, которая проверит навыки аналитического мышления;
- или внимательно оцените ситуацию и определите, какой резервуар заполнится первым;
- либо же пройдите достаточно необычный тест-предсказание и узнайте, что ждет вас в ближайшем будущем.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.