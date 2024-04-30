Настоящий взрыв мозга: головоломка, которая под силу только людям с высоким IQ

Головоломки – отличный способ улучшить когнитивные навыки и потренировать память. Регулярные мозговые тренировки оказывают благоприятное влияние на здоровье и могут снизить риск возникновения деменции в длительной перспективе.

В сети набирает популярность головоломка с игральными кубиками. Попробуйте быстро найти необычный кубик.

Среди всех видов головоломок – математических, логических, визуальных – именно экспресс-задачи являются оптимальным видом полезных ежедневных тренировок. Интеллектуальные вызовы стимулируют мозг, совершенствуют когнитивные навыки, в частности скорость решение проблем, критическое мышление и распознавание образов.

Ученые доказали, что подобные интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, а при выполнении подобных задач организм вырабатывает дофамин – химическое вещество, регулирующее память, концентрацию внимания и улучшающее настроение.

Поэтому не стоит воспринимать головоломки и ребусы только как детские занятия. Они будут полезны в любом возрасте, ведь способны даже снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний.

Лишь самые сообразительные и внимательные могут заметить лишний кубик на изображении уже через 13 секунд.

Удалось ли вам выполнить задание даже быстрее?

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