Настоящие папы
Очень часто мы недооцениваем тех мужчин, что рядом с нами.
Просто недооцениваем, потому что их спокойный и, зачастую, флегматично-философский взгляд на вещи — не воспринимается активным, эмоционально - деятельным, женским мозгом.
Маленький мальчик, недоношенный…
Он не дышит. За него дышит аппарат искусственного дыхания.
Юноша, лет двадцать, худой и сутулый, держит свою жену за руку и взрослым голосом, очень убедительно просит:
— В отделение детской реанимации я сначала пойду сам. Я же мужчина, а это наш сын, понимаешь - сын! Тоже мужчина, только очень маленький. И он должен чувствовать, что мы вместе прорвёмся.
А потом в коридоре тихо шепчет мне на ухо, что очень хочет покурить, хотя последний раз баловался этим в девятом классе. И чтобы я никому про это не говорила, чтобы не думали…
Чтобы не думали, что он слабак.
А вот вторая беременная настаивает, чтобы во время операции кесарево сечение, её муж остался в палате:
— Я за него переживаю, понимаете? У него давление, он впечатлительный, и я не хочу подвергать его такому стрессу.
А мужчина очень спокойно берёт свою жену за руку и сам ведёт её в операционную, специально рассказывая по дороге смешные истории уверенным голосом. Слишком уверенным.
Этот мужчина видит операционный стол через стеклянную дверь.
Он видит моё лицо, закрытое маской.
Я делаю вдох и специально улыбаюсь, чтобы он видел лучики морщинок возле глаз, да и работаю слишком плавно и аккуратно, чтобы он чувствовал, что всё хорошо, даже через закрытую дверь.
А когда начинает кричать ребёнок удивлённым, громким криком, а потом возмущаться, что я пересекла пуповину и промокаю Его Величество сухими и тёплыми пелёнками, то, обычно, пропускается тот момент, когда плачет папа.
Но зато через пять минут…
Через пять минут, этот, совершенно незнакомый мне мужчина напротив, поднимает два больших пальца вверх, а потом посылает воздушный поцелуй, сначала своей жене, а потом - лично мне. И мы обе, в этот момент, чувствуем себя счастливыми женщинами.
И неважно, что одна хирург, а вторая пациентка.
Важно, что счастливые.
Но самые счастливые - это дети.
Дети, у которых есть такие папы.
Настоящие.
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