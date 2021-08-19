Настоящие казаки: сеть восхитило исполнение военными песни о Путине на репетиции парада в Киеве

Генеральная репетиция военного парада в Киеве, где прозвучал легендарный напев о президенте России Владимире Путине харьковских ультрас, вызвала в социальных сетях шквал комментариев. С одной стороны украинцы с восторгом восприняли армию, скандирующую неопровержимую истину, другим поведение бойцов показалось некорректным.

Соответствующие замечания делали подписчики Facebook OBOZREVATEL. Среди них были и те, кто даже не поверил, что такое возможно в ходе мероприятия личного состава ВСУ, поэтому сослались на фейк, якобы звук наложен на картинку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако тем, кто усомнился в правдоподобности этого эпизода, указали, что в сети "гуляет" множество кадров с разного ракурса. Корреспондент OBOZREVATEL, который также находился на месте строевого марша, даже уточнил, что песню исполнили офицеры Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Видео дня

В остальном вирусное видео разделило людей на два лагеря, но большинство восприняли его как хороший настрой молодых бойцов и уместное чувство юмора. Ведь строчка с обсценной лексикой была исполнена, в конце концов, на репетиции, а не в ходе официального мероприятия, за которым следит международное сообщество.

Как сообщал OBOZREVATEL, в знак солидарности и партнерства с Украиной, Ниагарский водопад в Канаде 24 августа, в День Независимости Украины, будет подсвечиваться желто-синим цветом.