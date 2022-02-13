Друзья мои, мой дедушка (тот самый, который в 15 лет ушёл на фронт и дошёл до Берлина в 1945) говорил мне, что у войны есть два основных союзника: паника и страх…

И вот сейчас я отчетливо чувствую то, о чем говорил мой Дед.

Я понимаю, что сложно, хотя нет, НЕВОЗМОЖНО оставаться спокойными, когда идёт такой информационный поток новостей о страшном… о войне! Я понимаю, что мы очень измотаны и внутренне измучены гребаным короновирусом, а у многих он забрал близких..

Я понимаю, что сил нет, а для многих депрессия - это уже привычное состояние (сам отчасти к таким отношусь).

Видео дня

Мы с Вами можем злиться на судьбу, что приходиться жить в такое тяжелое время и это будет только сильнее нас разрушать, сбивать с пути и заставлять совершать необдуманные поступки.

Мы можем разделяться по политическим взглядам или искать другие причины для вражды, но это тоже будет только сильнее нас разделять! Но зачем?! Кому из нас это нужно?!!!

(Кроме врага)

Я уверен, что настало время показать всему миру, что УКРАИНА - это не просто самая большая страна в Европе, а прежде всего УКРАИНА - это самая большая в мире СЕМЬЯ!

СЕМЬЯ, в которой каждого уважают! СЕМЬЯ, которая свой дом не оставит! СЕМЬЯ, в которой высшие ценности и общие цели ставятся выше всей "бытовухи" и низких междоусобных разборок! СЕМЬЯ, где каждый подаст руку другому!

Я и моя семья остаёмся! Я никуда не уеду!

Мы будем вместе друг с другом! Мы будем вместе с Вами, на нашей БОГОМ данной земле!