'Наших результатов становится больше': Зеленский рассказал об успехах в Харьковском направлении. Видео

Силы обороны показывают все большее количество результатов в обороне Харьковщины. Там продолжаются контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы. Защитники уничтожают пехоту оккупантов и технику.

О ситуации в Харьковской области в вечернем обращении к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что бригадный генерал Михаил Драпатый за указанное направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы.

Новость дополняется.