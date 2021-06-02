Наше суспільство сексистське. Жінка завжди винна- філософія багатьох. В різних партіях є такі . На жаль, і в "ЄС". Європейські цінності- це повага, це право вибору, це толерантність. Попереду - довгий шлях і багато роботи, аби змінити суспільство. Іноді я дуже втомлююся доводити очевидні речі навіть в рідній партії, квиток якої я усвідомлено взяла.

Але якщо промовчати, зробити вигляд, що я не помітила сексистського випаду в нашому колі- тоді немає що робити в політиці.

Аборти - надто важка і болюча соціальна, психологічна, освітня, економічна проблема, аби дозволяти собі говорити про неї в подібній тональності. Й вона точно не вирішується заборонами та зверхністю по відношенню до жінок. Я була шокована, коли дізналася реальну статистику : найбільше абортів роблять сільські жінки..., в яких часто немає доступу до контрацепції і медицини, які тягнуть на собі домашнє господарство і нерідко чоловіка- пияка, який і чути не хоче про контрацепцію. Дикунство, але й тут суспільство покладає відповідальність на жінку: а навіщо було виходити заміж за не принца, а не змогла перевиховати- сама винна. Але й розлучення не вітається нашим патріархальним суспільством, бо ж сім’я , діти, сама винна ... і це замкнуте коло.

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Захист сімейних цінностей не має нічого спільного з приниженням жінки, забороною їй права вибору, нав’язуванням домострою.

Аборт - це стрес, шок, відчай для жінки. Мінімізувати їх потрібно через сексуальну освіту підлітків, пропаганду здорового способу життя, аби жінка усвідомила важливість свого здоров’я і мала доступ до якісної медицини, доступність контрацептивів, побудову економічно і соціально здорового суспільства, створення умов, аби жінка могла поєднувати материнство і кар’єру( це садочки, гідна зарплата, створення середовищ, дружніх до дітей). Статистика безжальна: украінські чоловіки в середньому приділяють 10 хвилин в день на виховання дітей. Про це святі отці не хочуть пост написати? Рівність, партнерство, взаємоповага в родині- тільки це створює здорове суспільство і є рецептом щасливої родини, де дітям добре. Домашнє насильство має жорстко каратися, і засуджуватися суспільством. А це неможливо, поки нав’язується стереотип " жінка завжди сама в усьому винна".

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