Народные приметы: какие подарки не стоит дарить никому на день рождения

Суеверные люди находят тайные знаки и предупреждения во всем, даже в обычных подарках. Большинство примет возникло в давние времена, и, согласно поверьям, подарок на именины может принести не только радостные эмоции, но и стать причиной бед и проблем в семье.

Выбор подарка ко дню рождения – это всегда ответственный момент. Если вы знаете, что человек, которому вы выбираете презент, верит в приметы, лучше иметь предостережение относительно определенных вариантов. Какие подарки могут иметь негативное значение – читайте в материале OBOZ.UA.

Часы

Это одна из древнейших народных примет. Говорят, часы принесут в дом плохую энергетику и могут даже привести к проблемам со здоровьем. Кроме того, часы считались символами семейных невзгод, а большинство верований в разных культурах сводятся к одному – подаренные часы "отмеряют время до расставания". В восточных традициях верят, что даря часы, вы ускоряете уход человека в потусторонний мир.

Нож

Острые предметы дарить не стоит, особенно это касается ножей. В давние времена верили, что предмет приносит семье беды и несчастья.

Носовой платок

Здесь все просто – носовой платок считается символом будущих слез. Такой подарок может навлечь беду и плохие новости.

Носки

Носки – довольно сомнительный, хоть и очень практичный подарок. У женщин издавна существовала примета: если подарить своему мужу носки, то он уйдет из дома к другой. Есть и другая трактовка. Суеверные люди говорят: если мама мужа подарит ему носки, то сын выйдет из ее влияния, поэтому невестки частенько подстрекали свекровь сделать такой недорогой и полезный презент.

Зеркало

Зеркало может принести проблемы со здоровьем, конфликты, неурядицы в личной жизни, навлечь безденежье и беду. Поклонники предрассудков отмечают: если подарить зеркало молодым, то этот подарок принесет ссоры и скорый развод. Также по старинному поверью, девушка, получившая в подарок зеркало, может потерять всю свою привлекательность и красоту. Зеркало обладает мощным энергетическим полем и способно передавать негатив.

Посуда

Даря посуду, обязательно проверьте, чтобы на ней было трещин, а на тарелки или в чашку лучше положить какую-нибудь вещь, например, купюру или кухонное полотенце.

Кошелек или сумка

Кошельки и сумки дарить можно, но при одном условии: внутрь нужно обязательно положить купюру или копеечку. Иначе, говорят, деньги будут "утекать" из дома.

Домашние тапки

Есть поверье, что домашние тапочки, подаренные пожилому человеку, могут означать скорую и внезапную смерть. Для бабушек и дедушек лучше выбирать другой подарок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли дарить и принимать в подарок полотенца.

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