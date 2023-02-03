Накануне выходных Украину заснежит и зальет дождями: синоптики рассказали, где ждать осадков. Карта

В пятницу, 3 февраля, будет снег почти по всей территории Украины, кое-где пройдут небольшие дожди. Метеорологи предупредили о туманах и гололедице.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков день будет облачным.

Днем на юге страны пройдет дождь, а на Закарпатье ожидаются умеренные осадки в виде дождя со снегом. На остальной территории будет идти небольшой мокрый снег.

В южных областях ночью и утром возможен туман. Движение транспорта на трассах страны усложнит гололед, поэтому нужно быть осторожными, отправляясь в путь.

Температура в большинстве областей будет колебаться от –1 мороза до +4, на юге до +7. Ночью проморозит – от 0 до -5.

Холоднее всего будет в Карпатах, где на протяжении суток мороз от -3 до -8.

Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с. На западе ночью местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киеве 3 февраля пройдет небольшой мокрый снег. Днем столбики термометров будут показывать 0...+2, ночью мороз -1...-3.

По области днем от – 1 мороза до +4, ночью 0…-5.

На дорогах Киевщины местами гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 4 февраля следует ожидать существенного похолодания, холоднее всего будет на западе и севере страны. Впрочем, характерная зимняя погода продлится недолго.

Последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!