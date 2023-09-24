Найдите желудь: осенняя головоломка, которая запутает любого

Еще буквально 2-3 недели и в Украине наступит золотая осень – деревья покроются желтыми листьями, которые начнут опадать, а с ветвей интенсивно посыпятся каштаны и желуди. А пока желудь стал главным героем новой осенней головоломки для любителей размять мозг.

OBOZREVATEL публикует изображение, справиться с которым смогут только самые внимательные. Чемпионам следует решить загадку за 28 секунд.

На картинке можно найти красивый рисунок из пожелтевших дубовых листьев, которые словно сами по себе живописно рассыпались по поверхности. Но среди них есть один желудь. Чтобы найти его, придется напрячь зрение и внимание.

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Эксперты советуют начать с того, что осмотреть всю картинку в целом и попытаться заметить, какая ее часть отличается. Если не удастся этого сделать, следует переходить к внимательному прочесыванию изображения взглядом. Это будет непросто, ведь картинка содержит множество деталей, за которые цепляется взгляд, рассеивая внимание.

Если за отведенное время найти желудь не удается, не сдавайтесь. Продолжайте поиски, пока не добьетесь своей цели. Эксперты говорят, что именно самостоятельное решение задачи принесет мозгу наибольшую пользу. Главное при этом сохранять спокойствие и методично идти к цели.

Если же методично и спокойно справиться с головоломкой не получается, тогда можно подсмотреть ответ в подсказке. Она опубликована ниже.

Ранее OBOZREVATEL публиковал юмористическую головоломку о свидании, на которой нужно было найти скрытый кошелек.

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