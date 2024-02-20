Найдите всех кошек в саду: непростая головоломка для самых внимательных

Коты – настоящие мастера маскировки. Даже те, которые не имеют от природы полосатого маскировочного окраса, позволяющего слиться с окружающей средой.

Это их свойство использовали авторы головоломки, которую публикует OBOZ.UA. На картинке, на которой изображен семейный сад, кошек спряталось аж трое. Но найти их сможет только действительно внимательный человек с острым зрением.

Чтобы запутать игрока, на рисунке изображено множество деталей, отвлекающих внимание. Это и ящики с вещами для переезда, и цветы, и табличка у дома. Где-то между ними играют три пушистика. Если вы не дадите визуальным мелочам ввести себя в заблуждение, вы найдете их всех.

Не торопитесь, внимательно всматривайтесь в каждый элемент изображения. Головоломки – это интересный способ улучшить умственные способности и когнитивные функции. Но чтобы получить от них настоящую пользу, нужно решать их полностью самостоятельно. Так вы научите свой мозг быть пластичным и разовьете у себе способность решать проблемы и даже видеть новую перспективу.

Однако, если у вас мало опыта решения подобных задач, вам может быть сложно долго всматриваться в картинку. Или от вашего внимания может ускользнуть какой-нибудь один из котиков. В таком случае воспользуйтесь подсказкой ниже, чтобы убедиться – на картинке есть все три животных, авторы изображения вас не обманули.

Ранее OBOZ.UA публиковал картинку, на которой нужно было найти три ошибки.

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