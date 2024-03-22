Найдите три отличия: головоломка для проверки внимательности

Навыки наблюдательности, которые так важны в современном мире, можно тренировать. Для этого достаточно ежедневно проходить хотя бы одну головоломку, для решения которой они были бы нужны.

И именно такую головоломку предлагает сегодня OBOZ.UA. Это задача на поиск отличий в двух на первый взгляд идентичных картинках. Так на этой сцене из парикмахерской их можно найти целых три. Но есть ограничение по времени. Желательно справиться с заданием за 38 секунд.

Сама по себе такая головоломка – это веселая и интересная игра, отличный способ провести досуг. Но если вам нужна дополнительная мотивация, попытайтесь пригласить друзей и посмотрите, кто справится первым.

Итак, поставьте таймер на 38 секунд и окиньте взглядом предложенную картинку. Там на фоне окна мы видим усатого парикмахера, который держит в руках ножницы и расческу и готовится стричь седого клиента. Возможно, что-то бросается вам в глаза сразу. Если нет, продолжайте сканировать картинку фрагмент за фрагментом, даже когда истечет время.

Главную пользу такие головоломки приносят, когда вы самостоятельно находите все правильные ответы. Время выполнения задания здесь не столь важно. Ориентир в 38 секунд покажет, хорошо ли у вас развит навык. Если нет, значит она нуждается в прокачке и вам точно нужно завершить поиск отличий самостоятельно. Так что наберитесь терпения и продолжайте, пока не справитесь.

Впрочем, может случиться, что какая-то мелочь все же от вас ускользает. Или вы просто хотите проверить себя, хорошо ли справились. В таком случае сверьте с подсказкой ниже, где все правильные ответы отмечены отдельно.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную головоломку на внимательность, с которой могут справиться только настоящие гении.

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