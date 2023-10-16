Найдите три отличия: десятисекундная головоломка, которая по силам только самым внимательным

Понедельник – самое время размять свой мозг для продуктивной недели. Помочь в этом могут, конечно, головоломки.

Сегодня OBOZ.UA публикует задачку на поиск отличий. На изображении с голубем их скрыто три, и только люди с наиболее развитым вниманием смогут найти их все за 10 секунд.

Это не самая сложная из головоломок такого типа, но она обеспечит проверку вашему мозгу, покажет, готов ли он к плодотворной работе. Но постарайтесь не идти по самому легкому пути и не заглядывать в правильный ответ до того, как найдете все отличия самостоятельно.

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Ученые утверждают, что приносить пользу мозгу, развивать новые нейронные связи и повышать нейропластичность способны именно те задачи, которые вы полностью решаете своими силами. Поэтому выставьте таймер на 10 секунд и попытайтесь справиться с заданием за этот промежуток времени. Если, когда он пройдет, вы найдете не все отличия, продолжайте поиск.

За каждое найденное отличие ваш мозг получит свое вознаграждение в виде соответствующих гормонов и нейромедиаторов. В то время как за подсмотренные ответы такая "плата" будет значительно скромнее. Поэтому приложите немного больше усилий и не сдавайтесь преждевременно.

Если же картинка вам никак не поддается, тогда воспользуйтесь подсказкой, где все отличия специально отмечены. Ее публикуем ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку по поиску кота на картинке, которая на самом деле сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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