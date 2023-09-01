Найдите разницу: почти невозможная головоломка для самых внимательных

Головоломки на поиск отличий бывают достаточно простыми. Но эта – совсем не такой случай. С ней справятся единицы наиболее внимательных и усидчивых любителей подобных загадок.

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Издание Jagran Josh опубликовало изображение от художника Гергели Дудаса, на котором нужно найти 7 отличий. В идеале нужно это сделать всего за 30 секунд. Но такая скорость под силу только действительно опытным игрокам.

Все дело в большом количестве деталей на изображении. Картинка демонстрирует целую кучу животных, пришедших отдохнуть на пляж. Кроме самих героев, на ней изображены разнообразные аксессуары, еда, напитки, пляжные игрушки, косметика и другие предметы. Любой из них может содержать отличие. И часто это действительно небольшие детали. Поэтому рассматривать головоломку придется крайне внимательно. Так что лучше не гонитесь за временем, а насладитесь игрой вдумчиво.

Кто такой Гергели Дудас – автор головоломки

Гергели Дудас – венгерский иллюстратор, специализирующийся на создании картинок-головоломок. Он создал несколько книг с подобными играми, в которые с радостью играют не только дети, но и взрослые, ведь его иллюстрации – это всегда вызов. Они содержат множество деталей и персонажей, поэтому на поиски правильного ответа часто уходит действительно много времени. Но фанаты обожают работы Дудаса. Это всегда мастерски выполненное уникальное изображение, которое приятно рассматривать, а победа в игре с художником доставляет массу удовольствия.

Ответ на головоломку

Вполне возможно, найти все ответы вам не удастся. Игра действительно очень и очень сложная. Для таких игроков есть подсказка. На ней отмечены все семь отличий. Те, кто найдут все самостоятельно, могут считать себя настоящими чемпионами по решению подобных головоломок.

Ранее OBOZREVATEL публиковал не менее сложную головоломку, на которой нужно найти мишку среди множества детских вещей.

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