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Найдите разницу: почти невозможная головоломка для самых внимательных

Юлия Потерянко
Жизнь
2 минуты
630
Найдите разницу: почти невозможная головоломка для самых внимательных

Головоломки на поиск отличий бывают достаточно простыми. Но эта – совсем не такой случай. С ней справятся единицы наиболее внимательных и усидчивых любителей подобных загадок.

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Издание Jagran Josh опубликовало изображение от художника Гергели Дудаса, на котором нужно найти 7 отличий. В идеале нужно это сделать всего за 30 секунд. Но такая скорость под силу только действительно опытным игрокам.

Найдите разницу: почти невозможная головоломка для самых внимательных

Все дело в большом количестве деталей на изображении. Картинка демонстрирует целую кучу животных, пришедших отдохнуть на пляж. Кроме самих героев, на ней изображены разнообразные аксессуары, еда, напитки, пляжные игрушки, косметика и другие предметы. Любой из них может содержать отличие. И часто это действительно небольшие детали. Поэтому рассматривать головоломку придется крайне внимательно. Так что лучше не гонитесь за временем, а насладитесь игрой вдумчиво.

Кто такой Гергели Дудас – автор головоломки

Гергели Дудас – венгерский иллюстратор, специализирующийся на создании картинок-головоломок. Он создал несколько книг с подобными играми, в которые с радостью играют не только дети, но и взрослые, ведь его иллюстрации – это всегда вызов. Они содержат множество деталей и персонажей, поэтому на поиски правильного ответа часто уходит действительно много времени. Но фанаты обожают работы Дудаса. Это всегда мастерски выполненное уникальное изображение, которое приятно рассматривать, а победа в игре с художником доставляет массу удовольствия.

Ответ на головоломку

Вполне возможно, найти все ответы вам не удастся. Игра действительно очень и очень сложная. Для таких игроков есть подсказка. На ней отмечены все семь отличий. Те, кто найдут все самостоятельно, могут считать себя настоящими чемпионами по решению подобных головоломок.

Найдите разницу: почти невозможная головоломка для самых внимательных

Ранее OBOZREVATEL публиковал не менее сложную головоломку, на которой нужно найти мишку среди множества детских вещей.

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