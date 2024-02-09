Найдите подарок ко Дню святого Валентина на головоломке: лучшие справятся за 10 секунд

Получить подарок в День святого Валентина всегда приятно. Особенно, если этот подарок еще и приносит большую пользу.

Именно поэтому OBOZ.UA публикует специальную тематическую головоломку к празднику. Ваша задача – найти на специальной романтической картинке изображение подарка. Ваша выгода – тренировка мозга, внимания и наблюдательности. А еще, конечно, удовольствие от игры.

Вам придется проявить внимательность, чтобы найти подарок, ведь он спрятан в сцене, изображающей романтическое свидание на двоих. Посмотрите на купидона, голубку, шары, сладости, шампанское и клубнику в шоколаде. Выглядит невероятно романтично. Где-то за этими предметами спряталась и коробка с подарком.

В среднем люди справляются с этой задачей за 1 минуту и 50 секунд. Чемпионам удается найти правильный ответ за невероятные 10 секунд. Попытайтесь бросить им вызов. Но помните, что, в любом случае, главной победой будет ваша победа над собой. А для этого нужно не так много – всего лишь самостоятельно найти правильный ответ.

Эксперты в нейронауке говорят, что именно в таком случае вы получите полную пользу от задачи. Обнаружив правильный ответ, вы простимулируете собственные центры удовольствия и вознаграждения в мозгу, а это весьма полезно, если достигается путем приложения усилий. Поэтому поставьте таймер и принимайтесь за поиски отгадки.

Если вам нужна подсказка, то вот она – вы ищете розовую коробку, перевязанную лентой. Если найти ее не удается никак, тогда ниже вы найдете правильный ответ на всю головоломку. На ней подарок подсвечен отдельно.

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