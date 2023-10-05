Найдите отпечаток лапы собаки: головоломка, которая легко запутает любого

Тесты на оптическую иллюзию чаще всего хорошо проходят люди с высоким интеллектом, ведь они способны обрабатывать информацию массивами, эффективно искать закономерности и различия и способны к высокой концентрации внимания. Все это понадобится, чтобы ответить на головоломку с отпечатками.

Картинку с задачей опубликовало издание Freshers Live. На ней изображены две стены, украшенные следами человеческих ладоней. Но среди них притаился единственный след от собачьей лапы. На поиск авторы задачи отвели 20 секунд.

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Оптические иллюзии – это изображения или фотографии, которые нам кажутся не тем, чем они есть. Или, иными словами, оптические иллюзии формируются, когда привычные способы обработки информации мозгом приводят к неправильным выводам и приходится задействовать всю свою внимательность и креативность, чтобы найти правильный ответ.

Это стало возможным благодаря явлению, известному как заполнение. Мозг выбирает, на каких частях визуальной информации, получаемой через глаза, сосредоточиться, а что достроить. Например, именно так он заполняет слепое пятно, которое есть у каждого из нас из-за наличия визуального нерва. В месте, где он проходит, нет чувствительных рецепторов, и мы буквально не видим этот маленький участок.

Наблюдение за оптическими иллюзиями — отличный метод научить свой разум не обращать внимание на очевидное и рассматривать идеи, которые не сразу приходят в голову. Это хорошее развлечение, позволяющее развить когнитивные способности и наблюдательность. Поэтому ставьте таймер и погружайтесь в решение задачи с лапой.

Не получилось уложиться в 20 секунд? Не беда. Вы можете продолжить наблюдение, пока не найдете правильный ответ. Самостоятельный поиск решения принесет вам наибольшую пользу.

Если вы хотите проверить, к правильному ли пришли выводу, или вам не терпится узнать ответ, посмотрите на подсказку ниже. На ней правильный фрагмент изображения отмечен отдельно.

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