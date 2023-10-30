Найдите кота: увлекательная головоломка, которая 'взломает' ваш мозг

Любовь кошек к сиденью на подоконниках домов безгранична. Как и наша любовь к решению головоломок. Так почему бы их не соединить?

OBOZ.UA нашел в соцсетях картинку, на которой нужно найти именно котика. Причем скрылся он среди множества симпатичных домиков. Но где он сидит, разглядеть не так просто.

Весь секрет в большой детализации изображения. На нем нарисовано столько домиков с окошечками, что взгляд сам скользит по ним, не задерживаясь как следует ни на одном. Это не дает сконцентрировать внимание и найти правильный ответ.

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Именно поэтому четкого времени на поиск правильного ответа у этой головоломки нет. В ее решении главное как следует напрячь свое внимание и не потеряться среди мелочей, как потерялся тот кот, которого и надо найти.

Попытайтесь для начала "просканировать" картинку взглядом – возможно, вам удастся заметить кота таким образом, ведь он несколько выбивается из общей стилистики изображения. Если нет, начинайте подробно рассматривать картинку. Не сдавайтесь, пока не найдете правильный ответ. Тогда центр вознаграждения в вашем мозгу получит наибольшую стимуляцию, что будет очень полезно для вас.

Если вы не можете справиться с заданием, то воспользуйтесь нашей подсказкой. Кот, спрятавшийся в правом верхнем углу изображения, отмечен на ней кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую по детализации головоломку, на которой нужно было искать бабочку среди подсолнухов.

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