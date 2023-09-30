Найдите коня без хвоста: загадка, которая под силу только самым внимательным

Если вы до сих пор считаете головоломки только детскими забавами – то зря. Визуальные тесты и оптические иллюзии полезны всем возрастным группам. Ученые советуют регулярно выполнять подобные задачи – это поможет держать мозг в тонусе.

В сети набирает популярность интересная головоломка. За минимальное количество времени нужно найти лошадь без хвоста.

Решение головоломок – это отличный способ "испытать" свои когнитивные способности. К задаче можно приобщить друзей, коллег или членов семьи.

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На самом деле, пользу подобных задач часто недооценивают. Конечно, головоломки – это отличный способ отвлечься от ежедневных проблем и весело провести досуг. Однако последние исследования свидетельствуют, что регулярные тренировки мозга полезны для предупреждения возникновения неврологических заболеваний. Например, речь идет о деменции и других возрастных изменениях.

На первый взгляд, эта головоломка может показаться несколько сложной. На изображении так много лошадей, что заметить особенно довольно трудно. Глаза сразу "разбегаются", поэтому следует приложить усилия, чтобы сконцентрироваться на деталях. Однако у вас есть всего пять секунд, чтобы найти лошадь без хвоста.

Чтобы сэкономить время, можно разделить изображения на отдельные разделы – изучать столбцы или строки.

Поздравляем, если вы за 5 секунд заметили лошадь без хвоста – у вас идеальное зрение и вы способны быстро сконцентрировать внимание на нужных деталях.

Если вам понравилась эта головоломка, советуем еще одну интересную головоломку с лошадьми, что поразит самых внимательных.

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