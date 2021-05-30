Найден ключ к разгадке тайны строительства великой пирамиды Хеопса

Секрет создания Великой пирамиды в Гизе может быть, наконец, окончательно раскрыт, опираясь на библейские свидетельства строительства Второго Храма (XX– Х в. до н.э.) Иродом Великим. Новое открытие целиком опровергает предыдущие, согласно которым, самое высокое искусственное сооружение в мире строили рабы или пришельцы.

Об этом рассказали ученые из Библейского колледжа и аспирантуры Шаста в Калифорнии, США, как передает издание Express. По их мнению, именно Священное Писание христиан дает ключ к тысячелетней разгадке.

Инженер-археолог Леен Ритмейер пояснил, что камни Священного Храма были сначала выпрямлены резчиком по камню. Этот процесс включал в себя долбление сторон камня до гладкой и вертикальной поверхности. Затем в земле выкапывались длинные и узкие канавки, позволяющие вставлять деревянные балки под прямым углом, после их забивали на место и обливали водой.

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"Это вызывает разбухание древесины, и последующее давление заставляет камень отделиться от нижнего слоя породы", – указал геолог.

Он добавил, что Писание указывает даже на размер камней, которые в то время использовались для строительства колоссальных проектов. Речь идет про, так называемый, западный камень, один из крупнейших строительных блоков во всем мире (от 500 тыс до 600 тыс фунтов).

"Волы тянули камни с помощью веревок, обвитых вокруг выступов строительной площадки на расстоянии около одной мили. По оценкам, для постройки Великой пирамиды было использовано около 2,3 миллиона больших камней весом 6 миллионов тонн", – сказал профессор Том Мейер.

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