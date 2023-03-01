Надолго забудете о пыли: что добавить в воду для удачной уборки

Есть много способов избавиться от пыли в доме, но лишь некоторые из них обеспечат длительную чистоту. Пыль провоцирует проблемы со здоровьем, особенно у детей и пожилых людей.

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Вытирать пыль советуют микрофибровыми тряпками или щетками, притягивающими мелкие частицы, а популярные перьевые метелки будут только поднимать пыль с поверхностей, перемещая ее на другое место. OBOZREVATEL подобрал интересный и действенный лайфхак, который поможет надолго очистить дом.

Конечно, самое простое – приобрести в магазине специальные средства, но, во-первых, не у всех есть возможность это сделать, а во-вторых, они не всегда эффективны.

Популярный экспресс-метод заключается в том, чтобы добавить в воду немного бельевого кондиционера. Следует взять большую емкость, налить в нее теплую воду и разбавить с кондиционером. Смочите в растворе обычную тканевую тряпку и протрите ею пыль.

Чтобы очистить от пыли стеклянные поверхности, можно вместо кондиционера взять белый уксус. Тряпку нужно регулярно стирать или менять во время уборки. Пыль вытирают сверху-вниз – начинают с более высоких поверхностей и заканчивают полом.

Появление пыли вызывают множество факторов – отмершие частицы эпидермиса и волос, фрагменты разных волокон, уличная пыль, прилетающая через окно во время проветривания, шерсть домашних животных, остатки бумаги, тканей и т.д.

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