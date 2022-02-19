Наблюдатели ОБСЕ массово ушли в отпуск на фоне обострения на Донбассе

На фоне обострения на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине массово ушли в отпуск. Брать внеочередные отпуска руководство разрешило в связи с военно-политической ситуацией в нашей стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на соответствующее письмо. В частности, отпуск взяли более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников.

Кроме того, почти всем международным наблюдателям, кроме россиян и граждан некоторых стран СНГ, дипломатические ведомства дали установки на случай эвакуации.

В связи с этим на данный момент львиную долю СММ ОБСЕ в Украине составляют наблюдатели из Российской Федерации и стран СНГ.

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В самой же Миссии не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Напомним, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля об эскалации на Донбассе, в частности об обстреле детского сада в Станице Луганской. Также глава государства рассказал, что Украина не видит доказательств отвода российских войск от своих границ.

Кроме того, он отметил, что на востоке Украины сегодня недостаточно сил и средств ОБСЕ, чтобы объективно фиксировать все происходящие нарушения режима тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие журналисты считают, что Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее. В частности, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.

Глава Кремля Владимир Путин сделал вид, что обеспокоен обострившейся ситуацией на Донбассе, в результате которой тяжелая артиллерия повредила объекты социальной структуры и угрожала жизням детей. Российский президент убежден, что повторение подобных инцидентов может предотвратить выполнение Минских соглашений.