На Житомирщине нашли тело 23-летнего парня: семья искала его несколько дней

Во вторник, 25 мая, в Коростене Житомирской области было обнаружено тело молодого парня. Полиция выяснила, что оно принадлежит 23-летнему Сергею Тищенко: 21 мая его родственники заявили о его пропаже.

Об этом сообщило издание "Коростень Тoday" после подтверждения информации от управления Нацполиции. Известно, что тело погибшего нашли в водоеме Броварского микрорайона.

"Руки были связаны скотчем, весь побитый", – рассказали родственники парня.

В свою очередь, сотрудники Нацполиции утверждают, что на теле погибшего не обнаружено травм, которые могли стать причиной смерти. Сейчас над этим работают эксперты следственного управления.

"Сергей Тищенко пропал еще 16 мая, только 21 числа его родственники написали заявление в полицию. Наше отделение находилось на этапе первоочередных поисковых действий, когда местный житель, проходивший вдоль городской речки, обнаружил тело. При выяснении всех обстоятельств было установлено, что погибшим является местный житель 1998 г.р. При внешнем осмотре телесных повреждений не обнаружено. Причину смерти выясняют судебно-медицинские эксперты", – указали правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 мая в Днепровском районе Киева обнаружили тело 27-летнего мужчины, на котором было 18 колото-ножевых ран. Причастные к преступлению и свидетели происшествия разыскиваются полицией.