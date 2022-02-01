На Запорожье нашли череп человека, жившего 7000 лет назад. Фото

В Украине на Мамай-Горе над Днепром (Запорожская область) археологи обнаружили череп человека, жившего почти семь тысяч лет назад. Останки достаточно хорошо сохранились и могут быть подвергнуты детальной экспертизе.

Как рассказала на своей странице в Facebook Инна Потехина, сотрудница Института археологии НАН Украины и Национального университета "Киево-Могилянская академия", открытие было сделано во время экспедиции Запорожского университета под руководством украинского археолога Геннадия Тощева. Она отметила, что теперь останки расчистят, после чего их передадут для исследований антропологам (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Она рассказала, что уже в ближайшее время станет ясно, как выглядел человек, живший на данной территории много лет назад. Однако специалист отметила, что уже можно дать предварительное описание его внешности.

Так, по ее словам, у того было широкое лицо, лоб имел наклонную форму. Глаза были расположены на низких прямоугольных орбитах. Также у него была "мужественная нижняя челюсть".

Потехина добавила, что после тщательного антропологического исследования и анализа ДНК, можно будет выяснить, кто же это был, узнать больше об истории его жизни и происхождении.

"Подобные находки помогают нам осознать, кто мы и куда уходят наши древние корни", – сказала она.

Мамай-гора находится на высоком обрывистом берегу Каховского водохранилища вблизи села Великая Знаменка. Известна как самый большой мультикомплексный могильник Северного Причерноморья. Общее количество обнаруженных погребений превышает 1000. На этом месте находятся уникальны скифские захоронения с артефактами, которым тысячи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории национального заповедника София Киевская археологи во время плановых раскопок обнаружили энколпион (крест-реликварий), которому примерно 800 лет.