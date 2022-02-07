На Закарпатье трагически погиб 17-летний парень: хотел снять видео для TikTok
В селе Серное, что в Береговском районе Закарпатской области, трагически погиб 17-летний парень. По предварительной информации, он хотел снять видео для социальной сети TikTok.
Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net, ссылаясь на информацию источников в правоохранительных органах. В частности, юноша скончался от поражения тока.
Трагедия произошла в субботу, 5 февраля. Погибшему было 17 лет. Правоохранители проверяют несколько версий обстоятельств смерти.
Но, по предварительной информации, парень, вероятно, залез на электрическое сооружение, чтобы снять ролик для TikTok. На данный момент продолжается следствие.
Напомним, в Луцке в субботу, 22 января, 21-летняя девушка погибла от удара током, лежа в воде в ванной. Предварительно установлено, что в это время она пользовалась мобильным телефоном.
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