На Закарпатье мужчины домогались девушку на заправке: подозревают следователей полиции. Видео
В поселке Солотвино Закарпатской области двое мужчин на автозаправке цеплялись к девушке. Они оказались следователями полиции.
Как сообщил в Facebook местный житель Иван Краевой, правоохранители, якобы будучи нетрезвыми, домогались девушку. Их не остановили ни работники заправки, ни другие свидетели (чтобы посмотреть видео с камер наблюдения, доскролльте до конца страницы).
На обнародованных записях видно, что сначала конфликт между мужчинами и женщиной длился на улице, далее – вероятно, в коридоре заправки. Один из них повалил потерпевшую на пол, в это время она пыталась отбиваться от нападающих и заползти в другое помещение.
Все закончилось приездом опергруппы полиции.
В комментарии ТСН пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Богдан сообщила, что им известно об инциденте, по этому факту уже проводят служебное расследование.
"Вчера это видео появилось в сети. Уже назначена служебная проверка. Нам известно, что этот конфликт произошел в ночь на 7 мая. Работники полиции на тот момент находились вне службы", – рассказала она.
Девушка, которая зафиксирована на видео, пояснила правоохранителям, что конфликт исчерпан и она не имеет претензий к обидчикам.
"То есть никаких заявлений или обращений по этому поводу в полицию не поступало. Известно также, что стороны конфликта знакомы между собой. Но служебное расследование проводится, действиям полицейских будет предоставлена соответствующая оценка. Сейчас их уже отстранили от работы", – объяснила Дан.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах мужчина избил ногами до полусмерти ветерана АТО, который вступился за девушек.