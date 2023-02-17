На юге до +11 и осадки по всей Украине: в Укргидрометцентре рассказали о погоде перед выходными. Карта

Погода в Украине в пятницу, 17 февраля, будет влажной и пасмурной в большинстве областей. Температура воздуха будет "плюсовой", но днем всю страну накроют осадки.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. На западе, севере и востоке ожидается мокрый снег и дождь.

На юге Украины будет дождь, но температура воздуха прогреется кое-где до +11 градусов. В Карпатах, а также в восточных и северных регионах синоптики предусматривают гололедицу на дорогах.

В то же время, как отмечают в Укргидрометцентре, ночью во всех областях все еще сохранится морозная погода, на Донбассе столбики опустятся до -14 градусов.

Так, по данным синоптиков, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также на украинском полуострове Крым осадки будут незначительными, будет преобладать солнечная погода. Температуда днем от +7 до +9, а ночью будет от -1 до -4.

В Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью прогнозируется до -14 градусов, а днем от 0 до -5.

В центре Украины будет облачно, стоит ожидать мокрый снег с дождем. Температура в центральных областях будет колебаться от +3 до +7 градусов, ночью прогнозируют незначительные морозы до -2.

На западе также пасмурно с осадками, только на Закарпатье будет солнечно. Погода в западных регионах Украины 17 февраля днем будет теплой – столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов, ночью будет до 2 градусов мороза.

В украинской столице и Киевской области значительных осадков и порывов ветра не будет, но будет облачно. Температура воздуха в Киеве днем +2...+4, ночью от 0 до -2. В Киевской области ночью до 4 градусов мороза, а днем +1...+6.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что на Украину надвигается холодная погода с осадками и дождями. Таких погодных условий следует ожидать 17-18 февраля.

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