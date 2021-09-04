На выходных в Украине отменяется 'бабье лето': возможны дожди и даже заморозки

В субботу, 4 сентября, над Украиной проходит холодный атмосферный фронт, который не отличается высоким уровнем осадков. А вот в воскресенье на юге страны может моросить дождь ночью, а в северных регионах – днем.

Об этом у себя в Telegram-канале написала синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что холодный субботний фронт выйдет на пределы Украины и затронет только южные области, что и сулит незначительные, но по-летнему прохладные осадки.

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5 сентября этот фронт вытолкнет из атмосферы антициклон Hermelinde, благодаря чему все-таки большинство областей ожидает солнечное воскресенье, но температура воздуха при этом будет не выше 19 градусов.

Диденко отдельно выделила погоду в Киеве. Жителям столицы стоит тепло одеваться для прогулок по городу, а также захватить с собой зонты. Днем ожидается температура +14+16 градусов, возможен небольшой дождь.

А вот в ночь на понедельник в большинстве регионов Украины температура упадет вплоть до заморозков. Исключением станут Закарпатье и южные области.

"Покажите за выходные фото грибов, леса, ближайшего парка, региональных музеев, вида из окна краснющую калину, сонного кота, развешенного маминого ковра во дворе, Селфи из невероятных сезонных скидок, книги на столике возле диванчика – пусть воскресенье будет в радость", – напутствует метеоролог.

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