На Волыни женщина, которую похоронили 4 месяца назад, вернулась домой

В селе Грушевка Волынской области женщина, которая была объявлена в розыск, а потом похоронена, внезапно вернулась домой. Валентина Рыжкова вышла из дома и пропала два года назад, ее искали всем селом.

Об этом сообщили журналисты в сюжете "24 канала". Когда полиция позвонила родным пропавшей женщины и рассказали о жуткой находке на местной свалке, вся семья поехала на опознание.

"Ни ее сын, мой внук, ни невестка, даже не усомнились, в том, что это тело Валентины. Рост, волосы, все похоже. Даже одета также была. Мы похоронили, оплакали, уже даже смирились с этой утратой", – призналась пожилая мать "героини эфира" Юстина.

Видео дня

Однако уже через четыре месяца после траурной церемонии позвонили санитары областной психиатрической лечебницы. Они отметили, что в сознание пришла женщина, которую они обнаружили на улице. Она рассказала, что ее зовут Валентина Рыжкова, у нее в Грушевке живут мать, родной брат, сын и невестка.

Для родственников Валентины это стало счастливым шоком, а вот для местной полиции – поводом для возбуждения уголовного дела в отношении мертвого тела, которое похоронили вместо нее. Труп эксгумировали и проводят экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, николаевская полиция разыскивает 16-летнюю Марию Крупу, которая исчезла из детской больницы в субботу, 18 сентября.