На Волыни водитель, сбивший насмерть 19-летнюю девушку и сбежавший с места, сам пришел в полицию. Фото

В селе Замшаны, что в Волынской области, водитель автомобиля Audi 100 насмерть сбил 19-летнюю девушку. После происшествия он сбежал, но позже сам пришел в полицию.

Авария произошла около трех часов ночи воскресенья, 30 января, вблизи остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Волынской области.

В понедельник, 31 января, правоохранители установили личность водителя. Ним оказался 23-летний житель Кортелиса Анатолий Олексюк.

Следователи внесли ведомости об аварии в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть) Уголовного кодекса Украины. После этого копы принялись его разыскивать.

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Уже на следующий день, 1 февраля, виновник сам пришел в правоохранительный орган, зная, что в течение нескольких часов мог бы быть задержан правоохранителями.

Мужчину допросили, после чего ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УКУ. Виновнику смертельной аварии грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

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