На Волыни у картофеля обнаружили рак: что это такое и можно ли употреблять зараженные овощи

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Жизнь
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На Волыни у картофеля обнаружили рак: что это такое и можно ли употреблять зараженные овощи

В одном из сел Волынской области урожай картофеля оказался непригодным для потребителя, поскольку на корнеплодах был обнаружен растительный рак. Зараженные овощи способны вызвать серьезные расстройства пищеварительного тракта, поэтому не рекомендуются к употреблению ни людям, ни животным.

Об этом говорится в сюжете телеканала "ТСН". Поля, на которых был собран пораженный урожай, закрыты на временный карантин (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца).

Сотрудники областной лаборатории пояснили, что возбудитель рака попадает в почву и проявляется спустя три-четыре года в благоприятных для себя условиях. Когда корнеплод поражен опасными клетками, на нем возникают соответствующие наросты, похожие на грибок.

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"Рак поражает отдельные сорта картофеля, поэтому мы закрыли поля на карантин. В это время проведем очистку грунтов и замену сорта картофеля. Этот урожай мы утилизируем, так как продавать его ни в коем случае нельзя", – рассказали в районной администрации.

Фермер с Волыни.

Фермеры, которые собрали непригодный для еды урожай, сетуют, но вынуждены подчиниться. Сумму нанесенных паразитом убытков пока не подсчитали.

Как сообщал OBOZREVATEL, проливные дожди летом пагубно повлияли на урожай картофеля в нескольких регионах Украины. Корнеплод начал гнить прямо на полях.

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