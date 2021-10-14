На Волыни у картофеля обнаружили рак: что это такое и можно ли употреблять зараженные овощи

В одном из сел Волынской области урожай картофеля оказался непригодным для потребителя, поскольку на корнеплодах был обнаружен растительный рак. Зараженные овощи способны вызвать серьезные расстройства пищеварительного тракта, поэтому не рекомендуются к употреблению ни людям, ни животным.

Об этом говорится в сюжете телеканала "ТСН". Поля, на которых был собран пораженный урожай, закрыты на временный карантин (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца).

Сотрудники областной лаборатории пояснили, что возбудитель рака попадает в почву и проявляется спустя три-четыре года в благоприятных для себя условиях. Когда корнеплод поражен опасными клетками, на нем возникают соответствующие наросты, похожие на грибок.

Видео дня

"Рак поражает отдельные сорта картофеля, поэтому мы закрыли поля на карантин. В это время проведем очистку грунтов и замену сорта картофеля. Этот урожай мы утилизируем, так как продавать его ни в коем случае нельзя", – рассказали в районной администрации.

Фермеры, которые собрали непригодный для еды урожай, сетуют, но вынуждены подчиниться. Сумму нанесенных паразитом убытков пока не подсчитали.

Как сообщал OBOZREVATEL, проливные дожди летом пагубно повлияли на урожай картофеля в нескольких регионах Украины. Корнеплод начал гнить прямо на полях.