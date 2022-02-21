На Волыни пенсионер отбился от нападения грабителей: один из них попал в реанимацию. Фото

В городе Владимир, что в Волынской области, на 58-летнего мужчину напали грабители. Но пенсионер смог отбиться от них, "отправив" одного из них в реанимацию.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области.

Нападавших было двое. Они избивали мужчину, требуя отдать им деньги. Однако он смог дать отпор. После этого воры забрали ключи от дома и попытались скрыться, а хозяин домовладения обратился к правоохранителям.

Сотрудники полиции по горячим следам установили их места нахождения. Один из них находился практически без сознания, поскольку пенсионер, защищаясь, нанес ему телесные повреждения. Его доставили в реанимацию областной больницы.

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Примечательно, что накануне этого нападения он ограбил еще одного жителя Владимира. Другого полицейские также задержали в порядке ст. 208 УПК РФ, на данный момент он находится в изоляторе.

Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, во время разбойного нападения на двух мужчин, которое произошло вечером 27 января в Голосеевском районе Киева, один из них получил множественные огнестрельные ранения и в ответ применил свое оружие. Но это не помешало преступникам отобрать сумку с деньгами.

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