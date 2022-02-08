На Винниччине 11-летняя девочка полчаса держала брата, который провалился под лед. Видео

В Винницкой области 11-летняя школьница спасла своего 10-летнего двоюродного брата, который поскользнулся, когда побежал за санками, и упал в старую яму. Лед под ним проломился и ребенка начало затягивать на глубину.

Однако девочка и сам мальчик не растерялись: сестра дала брату палку, как их учили в школе, и держала его, а сама цеплялась за ветку дерева. Школьница почти полчаса из последних сил не давала ему уйти под воду, пока взрослые не пришли на помощь, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Родители мальчика и соседи вместе смогли вытащить его из ямы. Ребенка привезли домой и согрели, сейчас с ним уже все хорошо, несмотря на длительное время, проведенное в ледяной воде, и страх.

Спасатели отметили, что дети действовали по правилам в этой критической ситуации и все сделали правильно.

Местные жители рассказали, что глубина ямы, в которую упал мальчик, достигает 5-6 метров. Ее вырыли давно на месте источника, чтобы получать воду для полива яблоневых садов. Сейчас же про яму забыли: ее затянуло болотом, кроме того, она засыпана мусором.

После несчастного случая жители села решили оградить опасное место.

А маленькую спасительницу теперь хотят номинировать на всеукраинскую премию "Героини-спасительницы года".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области двое детей провалились под лед. Мальчик был уже без признаков жизни, когда его вытащили из воды.