На вавилонской табличке, которой 3,5 тыс. лет, обнаружили изображение призрака. Фото

Куратор Ближневосточного отдела Британского музея Ирвинг Финкель, делая инвентаризацию в архиве учреждения, нашел глиняную табличку возрастом около 3500 лет. На ней, как он утверждает, есть древнейшее известное человечеству изображение призрака и очень подробное описание ритуала по его изгнанию из дома.

Как рассказал Финкель в интервью The Guardian, сама табличка попала в музей еще в XIX веке. Однако клинописный текст на ней до сих пор ускользал от глаз, так, как тот виден только под определенным углом и был замечен только ныне.

Призрак изображен с вытянутыми руками, связанными веревкой, за которую тянет женщина, а в сопроводительном тексте рассказывается, что необходимо сделать, чтобы отправить привидение в загробный мир.

Видео дня

Ученый считает, что данная табличка могла храниться в доме у того, кто занимался изгнанием духом и служить ему руководством в подобных ситуациях.

В самом руководстве описывается некая душа умершего мужчины, которая мечется в земном мире и не может отойти в загробный. В этом случае, предлагается найти ему компаньона.

"Согласно древней инструкции следует украсить фигурки мужчины и женщины можжевельником, и, держа их в руках, повернуться лицом к солнцу. Тогда соединить их и произнести имя бога солнца – Шамаша. После этого следует выкрикнуть: "Не оглядывайся!"", – объяснил написанное Финкель.

Более подробно о своей находке музейный куратор сообщил в книге "Первые привидения: древнейшее наследие человечества", выход в свет которой запланирован на 11 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи нашли в фамильном особняке принцессы Дианы свидетельства стоянки древнего поселения неандертальцев.