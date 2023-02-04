На Украину надвигаются морозы до 14 градусов, ожидается снег: синоптики дали прогноз на начало следующей недели. Карта

В начале следующей недели в Украину придет существенное похолодание. Местами столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза.

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Также во многих регионах нашей страны синоптики прогнозируют снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 6 февраля, снег ожидается во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На западе Украины ударят морозы до -11 ночью и днем температура будет колебаться в пределах 2-4 градусов мороза.

На остальной территории нашей страны прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки в виде снега. В южных и восточных регионах ночью похолодает до -5, а днем температура буде в пределах нуля.

В столице 6 февраля существенных осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут 7 градусов мороза, днем ожидается до 4 градусов ниже нуля.

Во вторник, 7 февраля, снег ожидается только в Крыму. На полуострове в течение дня будет держаться мороз до 3 градусов. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность.

Самые сильные морозы будут в западных регионах – ночью до 11 градусов ниже нуля. Однако на крайнем севере – на Волыни и в Ривненской области днем температура поднимется до +1.

В Киеве во вторник погодные условия не претерпят существенных изменений. Снега в этот день в столице не будет, но в течение дня будет держаться морозная температура.

В среду, 8 февраля, морозы усилятся на всей территории нашей страны. Ночная температура местами опуститься до -14 градусов. Холоднее всего будет на Закарпатье, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской и Луганской областях – до 10 градусов мороза ночью.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях 8 февраля в течение дня ожидается оттепель до +1, также около нуля термометры будут показывать на Кировоградщине и Днепропетровщине.

В Киеве 8 февраля существенных осадков не предвидится. Ночью температура опуститься до 9 градусов мороза, а днем будет 1-3 градуса ниже нуля.

Напомним, харьковский сурок Тимка III предсказал, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары 2 февраля, когда отмечается День сурка.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в Украине на следующей неделе (6-12 февраля) ожидается морозная погода как ночью, так и днем. Похолодание принесет воздух с севера.

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