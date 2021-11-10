На Украину надвигаются морозы до -12 и снег: когда ждать ухудшения погоды

В среду-четверг, 10-11 ноября, на территорию Украины должны прийти холодные арктические воздушные массы. При этом столбики термометров могут упасть до -12 градусов.

Как рассказала в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, снижение температуры воздуха произойдет по всей территории Украины. А ночь на среду, 10 ноября уже можно будет назвать морозной.

Специалист отметила, что холоднее будет в восточных регионах. Как раз там столбики термометров опустятся до -12. А вот на западе страны и на юге – будет тепло. Там метеоролог прогнозирует, что воздух прогреется до +12.

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Птуха подчеркнула, что такой скачок температуры будет временным и уже к концу недели в Украине начнет теплеть. И хотя потепление не будет столь существенным, плюсовая температура сохранится и днем и ночью.

Достаточно тепло будет и на выходных. Однако, как отметила эксперт, рассчитывать на солнечную погоду не стоит, так как дни к концу недели будут скорее пасмурными.

"В Киеве в это время воздух прогреется до +9", – отметила специалист.

Она добавила, что во время снижения температур может выпасть снег, но его покров будет неустойчивым из-за приближающего тепла.

"Такая погода вполне типична для ноября в наших широтах", – подчеркнула Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказал, какой погода будет в ноябре.