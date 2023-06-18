На Украину надвигаются град и шквалы: в каких областях будет опасно

В понедельник, 18 июня, Украину накроет непогода. Ряд областей накроют град и шквалы, в связи с чем в их отдельных районах объявлен I уровень опасности – желтый.

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Речь идет о Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Об ухудшении погодных условий предупредила в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, отмечается, что в западных, а также Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются грозы. Спасатели призвали украинцев держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Напомним: 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, кое-где с градом. В столичных властях отметили, что специалисты "Киевавтодора" работали в усиленном режиме и готовились к дежурствам со спецтехникой в случае усиления грозы. В результате сильного ливня подтоплены участки дорог на ряде улиц и возле станции метро "Левобережная".

Что касается погоды 19 июня в столице, то там прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С. Ветер юго-восточный, 5-10 метров за секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 11 июня непогода оставила без света десятки населенных пунктов в Украине. Аварийные отключения были зафиксированы в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Львовской областях.

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