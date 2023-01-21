На Украину надвигается Сибирский антициклон: синоптик уточнил, чего ждать

В ближайшие выходные в Украину ворвется Сибирский антициклон, который принесет похолодание. В то же время в ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков.

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Наиболее ощутимое похолодание будет в восточных и северных областях, однако температура все еще будет оставаться выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В субботу, 21 января, в течение дня ожидается небольшой дождь в северных областях Украины. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха +2...+7°С; в Карпатах в течение суток около 0°С.

В северной части без существенных осадков, лишь днем в Киевской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение дня -1...+4°С.

В центральных областях без существенных осадков, лишь в Черкасской области пройдет небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут до 6 градусов тепла.

На юге Украины осадков в течение суток не ожидается, лишь на Одесщине местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +11 °С, в Крыму и на юге Одесской области +12…+16 °С.

В восточной части страны без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -2...+3°С

в воскресенье, 22 января, в Украине будет сухая погода. Лишь в западных областях местами пройдет небольшой дождь. На дорогах западных областей местами гололедица. Температура воздуха в ночное время будет составлять -1…+4 °С, в восточной половине -4…+1 °С, в Крыму и Одесской области +2…+7 °С. Днем воздух прогреется до +2…+7°С, в Крыму и Одесской области до +8…+13°С.

Напомним, синоптики рассказали, что зима в Украине хоть и медленно, но все же отступает. Народные синоптики утверждают, что сильных морозов больше не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине тоже будет переменчивой, с морозными и относительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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